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Любарский предложил установить фигуру «железного человека» у вокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
14:25, 01 Октября 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на вокзале карельской столицы могут появиться арт-объекты.

Фигура пассажира, собранного из деталей паровоза, может появиться рядом с железнодорожным вокзалом Петрозаводска. Об этом заявил Владимир Любарский после посещения городского объекта.

«Коснулись темы установки возле вокзала каких-нибудь тематических арт-объектов, есть уже конкретные предложения, например, собранный в стилистике стимпанка из деталей паровоза пассажир на платформе», — пояснил он в соцсети.

Владимир Любарский намерен выслушать в этой связи мнение горожан.

Ранее Любарский рассказал, как уберечь молодежь Петрозаводска от наркотиков.

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Комментарии

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Беня
2021-10-01 17:32:40
Я бы предпочел шоб поставили мраморную женщину в простыне с кувшином в античном стиле. Я за классику :) :) :)
баян
2021-10-01 17:24:21
А что своих героев сказок уже нет?Все западное продвигаем?
David.
2021-10-01 15:32:34
Был Сережа , любитель фонтанов. Теперь Володя -любитель статуй. Мож хватит, а?
Гриша
2021-10-01 15:03:35
" Железный человек изгоняет из города Карловских " :)
Изя
2021-10-01 14:54:11
Видимо парковки так и не будет , обойдёмся железякой ))) :)
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