Любарский предложил установить фигуру «железного человека» у вокзала в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на вокзале карельской столицы могут появиться арт-объекты.

Фигура пассажира, собранного из деталей паровоза, может появиться рядом с железнодорожным вокзалом Петрозаводска. Об этом заявил Владимир Любарский после посещения городского объекта.

«Коснулись темы установки возле вокзала каких-нибудь тематических арт-объектов, есть уже конкретные предложения, например, собранный в стилистике стимпанка из деталей паровоза пассажир на платформе», — пояснил он в соцсети.

Владимир Любарский намерен выслушать в этой связи мнение горожан.

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