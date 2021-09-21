Любарский рассказал, как уберечь молодежь Петрозаводска от наркотиков

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский заявил, что в борьбе с наркотиками в молодежной среде нельзя действовать только запретами.

Владимир Любарский считает, что уберечь от наркотиков детей и подростков только лишь полицейскими методами невозможно. Об этом мэр Петрозаводска заявил в соцсети, подводя итоги работы городской межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту. Любарский напомнил, что ранее он руководил отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Петрозаводска. По его оценке, молодежи необходимо предложить альтернативный путь, в котором нет места запрещенным веществам.

«Самое важное, на мой взгляд, не оставлять детей и подростков один на один с улицей и ее законами. Задача взрослых предложить молодежи какую-то альтернативу. Мы не можем ограничиться одними увещеваниями, мол, наркотики, алкоголь и курение — это плохо. Подростки знают это и без нас. Мы должны создавать условия, чтобы у любого молодого человека, когда энергия хлещет через край и тянет на приключения, была возможность себя как-то реализовать. Это может быть спорт, творчество, волонтерство, общественная деятельность — важно, чтобы подросток мог найти себе дело по душе, встретить новых друзей и оказался бы в среде, в которой нет места пагубным привычкам», — заявил он.

Любарский рассказал, что подростки могут получить помощь в «Молодежном центре «Смена», который занимается не только со школьниками и старшеклассниками, но и с работающей молодежью.

По оценке мэра города, важна грамотная антинаркотическая пропаганда.

«Считаю удачной идеей решение привлечь к этой работе самих школьников, которые — в отличие от нас взрослых — говорят со своими сверстниками на одном с ними языке и смогут напрямую донести мысль, что ни алкоголь, ни сигареты, ни наркотики не являются ответом ни на один вопрос. В Петрозаводске уже начался процесс формирования первых школьных отрядов «Волонтеров — медиков», участники которых займутся профилактикой вредных привычек и пропагандой здорового образа жизни. Надеюсь, инициатива окажется удачной и волонтеры внесут свой вклад в борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами», — заключил Любарский.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский решил, что авторам граффити стоит выделить места для творчества.