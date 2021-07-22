Любарский призвал жителей Петрозаводска не бояться запаха гари

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что запах гари образуется из-за применяемой спасателями технологии встречного отжига во время борьбы с лесными пожарами.

Владимир Любарский заявил в соцсети, что горожане продолжают жаловаться на запах гари в Петрозаводске. Он пояснил, что карельской столице не грозит огонь лесных пожаров.

По словам Любарского, запах дыма вызван использованием технологии встречного отжига, которой пользуются борцы с огнем.

«Смог, который то появляется, то исчезает в нашем городе в зависимости от направления ветра, — это результат применения технологии встречного отжига, применяемой для локализации пожаров. Десантники — пожарные борются с огнем силой встречного пожара так, чтобы его пламя столкнулось со стихийным возгоранием. В этом случае природный пожар теряет свою силу и не распространяется дальше, но при этом появляется сильное задымление», — заявил Любарский.

Он пояснил, что запах дыма и гари может появляться в Петрозаводске до тех пор, пока пожары в ближайших к городу районах не будут полностью ликвидированы.

Ранее мэр карельской столицы Владимир Любарский заявлял, что Петрозаводску лесные пожары не угрожают.