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«Опасности для Петрозаводска нет»: Любарский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

Новости. Общество
10:04, 19 Июля 2021
фото: Илья Тимин

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что Петрозаводску лесные пожары не угрожают.

Владимир Любарский заявил, что ветер принес в Петрозаводск запах дыма, вызванного лесными пожарами. Мэр предостерег горожан от паники.

«Как сообщают коллеги из Минприроды, в связи с действующими крупными лесными пожарами на территории Пряжинского района (около 1000 га) и сильным ветром, поднявшимся во второй половине дня 18 июля, дым и запах гари с пожаров распространился на соседние районы Кондопожский, Прионежский и Петрозаводск. На территории Прионежского района действующих пожаров нет», — заявил он в соцсети.

Любарский попросил горожан сохранять спокойствие.

«С огнем борются пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, МЧС, арендаторы, волонтеры и местные жители. Прошу соблюдать спокойствие. Опасности для Петрозаводска нет», — заключил он.

Ранее фотограф Илья Тимин запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-07-19 10:39:26
В кабинетике с кондиционером хорошо советики раздавать.
врунофф
2021-07-19 10:46:59
Эндшпиль, так купи кондиционер. Будешь свои советы с кондиционером раздавать своим либероидным нытикам.
Клим
2021-07-19 10:32:03
prostor 2021-07-19 08:47:19
Не запах, а дым, самый настоящий дым со всеми вытекающими от дыхания такого "запаха" город сегодня не выспался это 100% Сколько людей страдает до сих пор никто не знает .
Беня
2021-07-19 11:15:47
Клим, я например не выстался, потому шо сгоревшая спина чесалась
Valentina Vonti
2021-07-19 10:29:00
Одно вранье.
Клим
2021-07-19 10:21:59
Зам.губернатора был не справился , теперь эксперементируют с ПТЗ . Шёл бы уже в отставку вместе с губернатором .
Житель Карелии
2021-07-19 10:15:53
г-н Любарский, Спасибо большое за пожелание ! г-н Губернатор, тоже советовал "не паниковать" жителям Найстенъярви . Когда же вы начнёте работать и прекратите оптимизации?
Гость
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