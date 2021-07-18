«Опасности для Петрозаводска нет»: Любарский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что Петрозаводску лесные пожары не угрожают.

Владимир Любарский заявил, что ветер принес в Петрозаводск запах дыма, вызванного лесными пожарами. Мэр предостерег горожан от паники.

«Как сообщают коллеги из Минприроды, в связи с действующими крупными лесными пожарами на территории Пряжинского района (около 1000 га) и сильным ветром, поднявшимся во второй половине дня 18 июля, дым и запах гари с пожаров распространился на соседние районы Кондопожский, Прионежский и Петрозаводск. На территории Прионежского района действующих пожаров нет», — заявил он в соцсети.

Любарский попросил горожан сохранять спокойствие.

«С огнем борются пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, МЧС, арендаторы, волонтеры и местные жители. Прошу соблюдать спокойствие. Опасности для Петрозаводска нет», — заключил он.

Ранее фотограф Илья Тимин запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск.