Любарский расшифровал имена Петр и Мария как Петросовет и Мэрия

Представители властей Петрозаводска приобрели лодку под названием «Петр и Мария».

Об этом рассказал на свой странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

По его словам, вместе с коллегами по администрации и депутатами Петросовета он участвовал в открытии станции по прокату лодок.

«Городские чиновники и депутаты тоже присоединились к открытию станции — приобрели лодку с символичным названием „Петр и Мария“ (в честь Петросовета и Мэрии)», — написал Любарский.

Как сообщалось ранее, на открытие лодочной станции мэр города приплыл, сидя на веслах собственного каяка.