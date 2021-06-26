Реклама
Прислать новость
Смертельное ДТП произошло на севере Карелии – легковой автомобиль столкнулся с большегрузом
26.06.2021 17:01
Лодочная станция «Ковчег мира» открылась на набережной Петрозаводска (ФОТО) 11
26.06.2021 16:22
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга 4
Сегодня 12:08

Любарский расшифровал имена Петр и Мария как Петросовет и Мэрия

Новости. Общество
13:24, 27 Июня 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

Представители властей Петрозаводска приобрели лодку под названием «Петр и Мария».

Об этом рассказал на свой странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

По его словам, вместе с коллегами по администрации и депутатами Петросовета он участвовал в открытии станции по прокату лодок.

«Городские чиновники и депутаты тоже присоединились к открытию станции — приобрели лодку с символичным названием „Петр и Мария“ (в честь Петросовета и Мэрии)», — написал Любарский.

Как сообщалось ранее, на открытие лодочной станции мэр города приплыл, сидя на веслах собственного каяка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-06-27 14:28:07
Совет да любовь.
Урбанист
2021-06-27 13:40:20
Хде Галя и Вася, Гена и Ира ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021, 15:01
Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 16
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»