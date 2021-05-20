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Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска

Новости. Общество
16:50, 21 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский считает неправильной схему, когда весь город убирает один подрядчик, и намерен ее изменить.

Об этом глава Петрозаводска рассказал в большом интервью, которое он дал главному редактору «Столицы на Онего» Наталье Захарчук в авторской рубрике «Кофе со сливками».

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- Город убирается не очень хорошо, это факт, - сказал Владимир Любарский. - Но когда говорят: давайте этих выгоним, придут другие, наступит счастье, я в этом сильно сомневаюсь. Если одна компания убирает улицу за 100 рублей, а придет другая и будет убирать за 50 рублей, я не думаю, что это будет качественно.

Однако у меня есть претензии к самой структуре моно-подряда. Когда весь город убирает один подрядчик, и абсолютно все от него зависит, - это неправильно. И я думаю, мы придем к тому, чтобы эту схему изменить.

Когда город убирает одно юридическое лицо, и у него многолетний контракт – разговаривать очень тяжело. Когда конкуренция, и несколько компаний, причем местных, уже можно как-то договариваться.

Понятно, что нам нельзя допустить никакого коллапса. И я думаю, что в итоге мы добьемся желаемой ситуации. Во-первых, нам нужно минимизировать присутствие компаний, не имеющих в Карелии никаких корней. Во-вторых, будем допускать только социально ответственный бизнес. В-третьих, - работать будем только в условиях конкуренции.

О том, в какие сроки произойдет революция на рынке уборки и содержания дорог Петрозаводска, читайте здесь.

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