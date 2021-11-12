Любарский рассказал, когда в Петрозаводске украсят новогодние елки

Мэр карельской столицы сообщил, что в городе будут украшены 15 новогодних елей.

В столице Карелии в канун Нового года будут украшены 15 елей, 13 из которых будут искусственными и две живыми. Об этом рассказал в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Конечно, первой нарядим центральную площадь города. Установку 18-метровой ели на Кирова планируем начать во вторник. Работы по сборке конструкции, украшению шарами и гирляндами займут пару дней», — заявил Любарский.

Глава города рассказал, что елки также появятся на Берёзовой аллее, в Сосновом сквере и сквере Кукковский Петух, в створе проспекта Ленина на Онежской набережной, в районе дома № 14 на Ключевой улице, в парках Железнодорожников и Удега, в скверах Искра, Бородинском, Машиностроителей и Михаила Калинина, а также на Главной площади в Соломенном.

«А жители Сулажгоры и Железнодорожного вновь смогут полюбоваться натуральными елями. Они появятся, как и в прошлом году, у дома № 63 на улице Жуковского и у домов № 5 и № 7 на Боровой улице», — добавил Владимир Любарский.

Он также рассказал, что в настоящее время продолжается монтаж световых консолей. Сейчас эти работы сосредоточены в Центре, на Голиковке и на Древлянке. К середине месяца будут установлены и световые фигуры.

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