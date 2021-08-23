Любарский рассказал о борьбе с последствиями затопления Петрозаводска после дождей

«Служба заказчика» круглосуточно откачивает воду в разных районах города, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Как говорят специалисты, за прошедшие сутки в Петрозаводске выпало 47 мм осадков. Это больше половины месячной нормы. Всего же за 24 дня августа при месячной норме 86 мм в городе в общем выпало 186 мм осадков!» — пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, «Служба заказчика» вчера работала у детских садов на Балтийской и Петрова, у школы на Парфенова, помогала откачивать воду из подвала Перинатального центра, спускали воду на Университетской, на перекрестке Кирова-Титова, на Лесном, Ригачина, Судостроительной, на улице Древлянка и в других точках города. На Варкауса и Первомайском чистили от листвы дождеприемные колодцы. Сегодня работы также продолжатся на Хейкконена, в Университетском городке и в других местах.

Глава Петрозаводска напомнил, что накануне писал о проблемах сквера на Древлянке, где изменилась гидрология.

«Пока предполагаю, что имели место просчеты подрядчика при строительстве дороги. Сегодня приняты экстренные меры — сняты решетки с коллекторов для увеличения их пропускной способности. Но с имеющимся там объемом воды им все рано не справиться. Сейчас специалисты администрации ищут инженерное решение для отвода воды», — пишет мэр Петрозаводска.

Напомним, горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.