Любарский случайно встретился с мамой на пробежке в Петрозаводске

Мэр столицы Карелии рассказал, как внезапно встретил мать на пробежке.

Владимир Любарский поделился с читателями своей страницы в соцсети историей о том, как во время пробежки он встретил маму. По его словам, она в тот момент также занималась физкультурой.

«Когда на утренней пробежке неожиданно встречаешь маму, которая на своей пешепалочной дистанции. Мама, впрочем, тоже слегка опешила», — заявил Любарский и поделился фотографией с места событий.

Ранее Любарский предложил установить фигуру «железного человека» у вокзала в Петрозаводске.