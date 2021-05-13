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Любарский сообщил о первых шагах на посту мэра Петрозаводска

Новости. Политика
14:05, 14 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поделился планами первоочередных действий после вступления в должность.

Владимир Любарский намерен в первую очередь решить проблемы с ремонтом дорожной сети, городским освещением, обилием уличного мусора. Он также планирует разобраться с недостатками петрозаводского общественного транспорта. Об этом Любарский заявил во время общения с прессой после процедуры инаугурации.

«Надо познакомиться с людьми, с которыми я буду работать, и посмотреть их глазами на ту проблематику, которую мы сегодня видим. А проблемы мы знаем. Это мусор, это ремонт и содержание дорог. Это освещение. И это муниципальный транспорт», — сказал Любарский, отвечая на вопрос представителей прессы о его первых управленческих планах.

Новый глава Петрозаводска заявил, что у него есть список из 12 пунктов по развитию города.

«Всего в моем ежедневнике 12 пунктов. Вот, наверно, те четыре, которые я сказал, — они являются основными. Это подтверждается запросами горожан», — сказал Любарский.

Владимир Любарский родился 1 апреля 1968 года в Петрозаводске. Окончил среднюю школу № 17, затем, в 1996 году — Санкт-Петербургскую школу милиции. В 2008 году окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова в Москве. Отслужил в воздушно-десантных войсках с 1986 по 1988 год.

С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Республике Карелия. Имеет звание майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в Управлении Госнаркоконтроля по Республике Карелия. С 2009 по 2017 год трудился в Федеральной службе судебных приставов Республики Карелия. Закончил службу в должности советника директора ФССП. 

Сегодня в Петрозаводске состоялась процедура инаугурации главы Петрозаводска Владимира Любарского. В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

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