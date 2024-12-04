Любимец миллионов россиян, народный артист страны со страшными травмами попал в больницу

Актер Борис Щербаков госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга.

Актера Бориса Щербакова срочно доставили в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга, пишет telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актера вызвали ему скорую, после чего народного артиста России срочно доставили в больницу. Там ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».

Сейчас 74-летний актер находится в нейрохирургическом отделении. Он в сознании.

Ранее, отмечает телеграм-канал, Борис Щербаков перенес сердечный приступ. Его состояние было тяжелым, однако медикам удалось стабилизировать здоровье актера и его выписали домой.