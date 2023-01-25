Любитель печенья в Карелии пошел на разбойное нападение с ножом

Полиция Костомукши задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин, сообщили в МВД Карелии.
В ночь на 27 января в дежурную часть полиции Костомукши поступило сообщение о том, что на продавца одного из сетевых магазинов совершено разбойное нападение. Неизвестный, угрожая женщине ножом, похитил товар.
Полицейские выяснили, что во время происшествия потерпевшая находилась на смене одна. В магазин зашел мужчина, выбрал товары, а затем проверил баланс своего счета и понял, что расплатиться не может.
Тогда он покинул магазин, но вскоре вернулся с ножом в руках. Угрожая работнице, он потребовал отдать пакет с покупками. Женщина нажала тревожную кнопку. Посетитель заметил это и сбежал, прихватив с витрины пачку печенья.
Полицейские нашли подозреваемого, 44-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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