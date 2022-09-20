Любитель покататься по Карелии угнал авто у своего собутыльника

Полиция Пряжинского района возбудила уголовное дело после инцидента в одном из сёл.

В полицию Пряжинского района поступило заявление об угоне машины. Отечественный автомобиль исчез с территории дачного участка, расположенного в одном из сёл.

Владелец машины сообщил, что утром авто было на месте. Затем к хозяину пришел знакомый, они выпили, и дачник крепко заснул.

Полицейские обнаружили легковушку с разбитой передней фарой. Позже нашли подозреваемого, которым оказался 35-летний приятель и собутыльник потерпевшего.

Он признался, что после застолья решил прокатиться на машине товарища, нашел ключи и сел за руль. Далее не справился с управлением и во что-то врезался. Это привлекло внимание местных жителей, мужчина испугался и убежал с места ДТП.

По ч. 1 ст. 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, пишет пресс-служба МВД Карелии.