Любитель рыбалки во время нереста пошел под суд в Карелии

Жителя Кондопожского района Карелии, выловившего 137 нерестовых рыбин, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Мировой судья Кондопожского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Янишполя. Мужчину обвинили в браконьерстве.



В мае 2022 года на реке Суна инспекторы рыбохраны поймали мужчину, который ловил сетями рыбу во время нреста.



У него забрали 123 окуня и 114 плотвичек. Большинство - самки с икрой. Причиненный ущерб природе и государству оценили в 124 тысячи рублей.



Обвиняемый вину признал, ущерб полностью возместил. Уголовное дело суд рассмотрел в общем порядке. В результате жителя Карелии оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Постановление суда вступило законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы республиканских судов.