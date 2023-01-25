Любитель рыбалки во время нереста пошел под суд в Карелии

Жителя Кондопожского района Карелии, выловившего 137 нерестовых рыбин, оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Мировой судья Кондопожского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Янишполя. Мужчину обвинили в браконьерстве.
В мае 2022 года на реке Суна инспекторы рыбохраны поймали мужчину, который ловил сетями рыбу во время нреста.
У него забрали 123 окуня и 114 плотвичек. Большинство - самки с икрой. Причиненный ущерб природе и государству оценили в 124 тысячи рублей.
Обвиняемый вину признал, ущерб полностью возместил. Уголовное дело суд рассмотрел в общем порядке. В результате жителя Карелии оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Постановление суда вступило законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы республиканских судов.
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