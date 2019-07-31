Любителей бега из Петрозаводска приглашают на "Километр здоровья"

Очередной этап спортивной акции соберёт любителей бега в центре карельской столицы.

Первого августа на стадионе "Юность" вновь состоится "Километр здоровья". Фестиваль любителей бега стартовал в марте этого года. С тех пор каждое первое число месяца все желающие могут поучаствовать в спортивном мероприятии. Регистрация и номер предоставляются бесплатно.

Прошлый забег на 1 тысячу метров для взрослых и 500 метров для детей собрал более ста человек в возрасте от трёх до 79 лет.

Те, кто одолел все дистанции на протяжении фестиваля, смогут принять участие во всероссийской акции "Побегай 1 января", подтвердить на ней лидерство нашего города и получить призы. В этом году на мероприятии Петрозаводск занял первое место в рейтинге, обогнав Москву, Санкт-Петербург и Ригу. Всего же январский забег охватил почти 400 городов из 40 стран мира.