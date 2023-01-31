Любителей подледного лова в Карелии ждут «Пудожские налимы»

фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

На фестивале подледного лова «Пудожские налимы» в деревне Куганаволок всех угостят ухой.

Традиционный фестиваль «Пудожские налимы» пройдет 4 марта в Куганаволоке. Программу праздника рыбаков опубликовали в паблике национального парка «Водлозерский».

Помимо соревнований по ловле рыбы участников фестиваля ждет анимационная программа, уха с походной кашей, лотерея и викторина.

««Пудожские налимы» в 2023 году пройдет на новом, захватывающем дух уровне!» - обещают организаторы.