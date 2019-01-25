Любителя мяса птицы задержали на границе с Карелией

Мужчина пытался провезти через границу в МАПП "Люття" мясо птицы, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Уроженец Суоярви, проживающий в настоящее время в Финляндии, пересекал границу в МАПП "Люття". С собой он вез 2,4 килограмма сырого замороженного мяса птицы и 4,2 килограмма такого мяса в маринаде.

Продукция была в заводских упаковках с маркировками, но разрешения на ввоз сырой животноводческой продукции и ветеринарных сопроводительных документов у владельца не было.

Был составлен протокол об административном правонарушении.