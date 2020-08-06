Любящий пьяную езду житель Карелии займется благоустройством родного поселка

Житель Лоухского района осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года неработающего 22-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за пьяную езду.

В мае нарушитель сильно напился и вновь сел за руль. Автоинспекторы остановили его. Освидетельствование показало, что концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе в пять раз превысила норму.

Суд назначил рецидивисту обязательные работы на 300 часов. Ранее мужчина уже был лишен прав.

Мужчина будет заниматься благоустройством родного поселка.

Ранее в Петрозаводске пьяный водитель дал знать о себе, открыв рот.