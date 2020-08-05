В Петрозаводске пьяный водитель дал знать о себе, открыв рот

Еще один нетрезвый водитель отстранен от управления автомобилем в Петрозаводске.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, инспекторов ДПС привлёк водитель автомобиля Daewoo Nexia – при общении автоинспекторы выявили у него признаки опьянения.

По результатам освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения – 0,27 промилле.

Выяснилось, что водитель уже не впервые сел за руль в состоянии опьянения, ранее он уже был лишён права управления за подобное правонарушение.

Мужчине грозит уголовная ответственность.

Ранее уголовное дело завели на водителя, в пьяном виде разъезжавшего по Карелии.