В Петрозаводске пьяный водитель дал знать о себе, открыв рот

Еще один нетрезвый водитель отстранен от управления автомобилем в Петрозаводске.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, инспекторов ДПС привлёк водитель автомобиля Daewoo Nexia – при общении автоинспекторы выявили у него признаки опьянения.
По результатам освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения – 0,27 промилле.
Выяснилось, что водитель уже не впервые сел за руль в состоянии опьянения, ранее он уже был лишён права управления за подобное правонарушение.
Мужчине грозит уголовная ответственность.
Ранее уголовное дело завели на водителя, в пьяном виде разъезжавшего по Карелии.
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