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Уголовное дело завели на водителя, в пьяном виде разъезжавшего по Карелии

Новости. Криминал
14:29, 04 Августа 2020
фото: © ОМВД России по Пряжинскому району
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Нарушителя остановили 18 июля в поселке Матросы.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", автоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем Opel Astra.

Мужчина находился в состоянии опьянения. Водительских прав у него никогда не было, но ранее нарушителя уже привлекали  к административной ответственности за подобное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.

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