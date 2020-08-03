Уголовное дело завели на водителя, в пьяном виде разъезжавшего по Карелии

Нарушителя остановили 18 июля в поселке Матросы.
Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", автоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем Opel Astra.
Мужчина находился в состоянии опьянения. Водительских прав у него никогда не было, но ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.
Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.
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