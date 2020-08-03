Уголовное дело завели на водителя, в пьяном виде разъезжавшего по Карелии

Нарушителя остановили 18 июля в поселке Матросы.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", автоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем Opel Astra.

Мужчина находился в состоянии опьянения. Водительских прав у него никогда не было, но ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.