Пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)

В ДТП на федеральной трассе "Подъезд к г. Петрозаводску" в Прионежском районе пострадала 69-летняя пассажирка легковушки.

По информации ГИБДД Карелии, 2 августа в 18:21 на 6 км (+ 650 м) федеральной автодороги "Подъезд к г. Петрозаводску" 42-летний водитель KIA Rio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в остановившийся на правой полосе проезжей части Daewoo Matiz. Последний пропускал автомобили, чтобы осуществить объезд микроавтобуса Volkswagen с прицепом, остановившийся из-за технической неисправности. От удара Matiz въехал в прицеп.







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В результате ДТП травмы получила 69-летняя пассажирка Daewoo Matiz. Женщине была оказана медицинская помощь.







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