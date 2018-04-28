Любопытный голый мужик сорвал фотосессию модели Деми Роуз

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Фотосессия 23-летней британской модели Деми Роуз на пляже в Мексике была прервана самым неожиданным образом: съёмке помешал неизвестный голый мужчина, который захотел рассмотреть девушку поближе.
Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто, пишет life.
Голый мужчина вступил в диалог с фотографом Дэнни Десантосом, явно рассчитывая получше разглядеть знаменитую модель.
Собственный внешний вид его совершенно не смущал.
Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии.
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