Любопытный олененок вместе с важенкой попались в фотоловушку в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

В заповеднике «Костомукшский» маленький олененок изучает мир, пока мама спит.

Видео с семейством оленей выложили в официальном паблике заповедника «Костомукшский».

«Пока мама отдыхает, маленький олененок нюхает землю вокруг. Несколько дней назад здесь спал взрослый олень-бык. Удовлетворив любопытство, малыш вытягивается и засыпает. Безмятежный отдых на солнышке так короток северным летом», — комментируют видео в паблике.

Ранее важенка с олененком уже позировали перед камерой в заповеднике Карелии.