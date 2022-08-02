Любопытный олененок вместе с важенкой попались в фотоловушку в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

В заповеднике «Костомукшский» маленький олененок изучает мир, пока мама спит.
Видео с семейством оленей выложили в официальном паблике заповедника «Костомукшский».
«Пока мама отдыхает, маленький олененок нюхает землю вокруг. Несколько дней назад здесь спал взрослый олень-бык. Удовлетворив любопытство, малыш вытягивается и засыпает. Безмятежный отдых на солнышке так короток северным летом», — комментируют видео в паблике.
Ранее важенка с олененком уже позировали перед камерой в заповеднике Карелии.
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