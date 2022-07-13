Важенка с олененком устроили привал в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Семья оленей попала в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».

Видео прогулки важенки с олененком по лесу выложили в официальном паблике заповедника «Костомукшский».

«В таком раннем возрасте у малыша нет никаких средств защиты, только быть рядом с мамой. А угроз много - хищники, браконьеры, антропогенные ловушки. Поэтому, такие видео сотрудники заповедника всегда смотрят с надеждой - очень хочется, чтобы больше оленят выживало», - комментируют видео в заповеднике.

Ранее сообщалось, видеоловушка запотела от дыхания огромного медведя в заповеднике Карелии.