Видеоловушка запотела от дыхания огромного медведя в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

В Костомукшском заповеднике в объектив фотоловушки попал гигантский медведь, и ему не понравилось, что за ним наблюдают.

В паблике Костомукшского заповедника появилось видео о хозяине леса.

«Лесной великан от души потёрся об дерево, пометив территорию. Но он всегда настороже, и появление видеоловушки не осталось без его внимания. Медведь грозно дыхнул в неё так, что объектив запотел. А потом с чувством выполненного долга пошёл по своим делам», - написали сотрудники заповедника в комментарии к видео, которое попросили смотреть со звуком, чтобы прочувствовать всю мощь природы.