Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
Мокрый снег и дождь накроют Карелию
24.01.2021 17:00
Девушка в Петрозаводске выпала из окна многоэтажки 1
Новое
Сегодня 12:18
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 1
Новое
Сегодня 12:50
Центр помощи бездомным обратился за поддержкой к жителям Петрозаводска 5
24.01.2021 14:09

"Людей используют как пушечное мясо в этой войне"

Новости. Политика
13:48, 25 Января 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Почему КПРФ в Карелии не поддерживает Навального и считает, что людям навязывают ложный выбор - заявление бюро республиканского комитета партии.

Бюро республиканского комитета КПРФ выступило с заявлением после акций в поддержку Алексея Навального.

- 23 января по всей России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Была она и в Петрозаводске, и закончилась задержанием более 20 человек. Почему КПРФ не поддержала митингующих?

Потому что все это – попытка организации в России верхушечного переворота, а не смены политического и экономического курса в стране. Это не борьба между "красными и белыми", как в Октябре 1917-го, а грызня за власть внутри "белых" - дележка ее между двумя буржуазными группировками. Одна хочет удержать кормушку, другая пытается забрать. При этом народ ставят перед ложным выбором: Путин или Навальный. А на самом деле, при капиталистической системе, какая существует в России, это как поменять шило на мыло.

С одной стороны, олигархи во власти, которые призывают нищающих граждан к стабильности и порядку, с другой – либералы в оппозиции, которые кормят народ обещаниями перемен и байками, что вот они-то построят "правильный" капитализм. Но "правильного" капитализма не бывает. И тем, и другим народ нужен лишь ради власти и наживы. Именно поэтому они пытаются устроить передел собственности и доходов внутри уже существующей капиталистической системы, а людей используют как пушечное мясо в этой войне.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-25 13:52:53
Блабламуннисты.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»