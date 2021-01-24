Почему КПРФ в Карелии не поддерживает Навального и считает, что людям навязывают ложный выбор - заявление бюро республиканского комитета партии.

Бюро республиканского комитета КПРФ выступило с заявлением после акций в поддержку Алексея Навального.

- 23 января по всей России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Была она и в Петрозаводске, и закончилась задержанием более 20 человек. Почему КПРФ не поддержала митингующих?

Потому что все это – попытка организации в России верхушечного переворота, а не смены политического и экономического курса в стране. Это не борьба между "красными и белыми", как в Октябре 1917-го, а грызня за власть внутри "белых" - дележка ее между двумя буржуазными группировками. Одна хочет удержать кормушку, другая пытается забрать. При этом народ ставят перед ложным выбором: Путин или Навальный. А на самом деле, при капиталистической системе, какая существует в России, это как поменять шило на мыло.

С одной стороны, олигархи во власти, которые призывают нищающих граждан к стабильности и порядку, с другой – либералы в оппозиции, которые кормят народ обещаниями перемен и байками, что вот они-то построят "правильный" капитализм. Но "правильного" капитализма не бывает. И тем, и другим народ нужен лишь ради власти и наживы. Именно поэтому они пытаются устроить передел собственности и доходов внутри уже существующей капиталистической системы, а людей используют как пушечное мясо в этой войне.

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