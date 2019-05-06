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Новости. Экономика
11:28, 06 Мая 2019
фото: пресс-служба "ТНС энерго Карелия"

"Люди должны знать, куда идут наши доходы"

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Политик и предприниматель Виталий Красулин, который в начале февраля возглавил компанию "ТНС энерго Карелия", рассказал, почему ввел на предприятии режим экономии.

Виталий Красулин, возглавивший компанию "ТНС энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии, дал "Столице на Онего" первое большое интервью в новой должности.

Управляющий директор рассказал, для чего ввел в компании режим экономии и почему наиболее важным считает сохранять баланс понимания между собственником и руководством республики.

- АО "ТНС Энерго Карелия" – это местная компания и крупный работодатель для жителей нашего региона, - рассказал Виталий Красулин. - У нас есть представительства во всех районах, более трехсот человек трудятся в компании. И, конечно же, в стабильной работе нашего предприятия заинтересованы не только собственники, но и работники, потребители, органы власти. Мы важны для всей республики.

Став управляющим директором, я поставил задачу сделать компанию максимально прозрачной. Люди должны знать, куда идут наши доходы – как наша организация внедряет программное обеспечение, позволяющее оптимизировать бизнес-процессы, улучшает качество обслуживания и т.д. И вторая задача – снижение расходов. Да, мы живем в режиме оптимизации. У нас на уровне руководства холдинга проходит масштабная ревизия бизнес-процессов, повышающая производительность труда. По своему опыту управления компаниями, а среди них были организации с разной финансовой стабильностью, могу сказать: если руководитель не использует новые технологии, не проводит оптимизаций несколько лет – это повод задуматься о его профессиональной компетенции.

Например, мы отказываемся от корпоративного транспорта для руководителей высшего звена. Я сам ни дня не ездил на служебной машине и ни разу не пользовался услугами водителя. Сейчас мы проводим ревизию корпоративного автопарка и будем продавать лишние автомобили. Уверен, что и замы вполне смогут добираться до работы самостоятельно и обходиться без служебных машин. Да и командировки частые никому не нужны. В наше время совсем не обязательно физическое присутствие руководителя в каких-то филиалах, достаточно всегда быть на связи – большинство вопросов решаются дистанционно.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-05-06 13:56:29
Цель владельцев энергоресурсов и поставщиков услуг ЖКХ не комфорт населения, а извлечение прибыли.
Тарифы рассчитываются не из себестоимости или рентабельности, а из способности населения платить.
К этому беспределу в РФии добавлены всевозможные посредники, вроде энэргосбытов, жилищных контор и пр. шушеры, которая тоже хочет кушать хлеб с маслом.
Снабжение, комфорт, качество, долговечность и прочие ругательные слова при этой системе есть побочный эффект, зло, снижающее эффективность извлечения прибыли.

ПлачУ и ПлАчу
2019-05-06 12:55:16
Называется, пусти козла в огород! Так хоть рабочие места были для лодырей, а теперь тупо в один карман все поборы за услуги, которые централизованно (и типа технологично) почему-то оказываются раз в 5 дороже, чем топка дровами в натуральном хозяйстве.
zanoza
2019-05-06 12:42:41
"Оптимизация" расходов? Да это же залезание в карманы сотрудников. Почему они должны личный транспорт использовать в служебных целях? Может ещё и ключи от квартир отдать? Молодец! А про дистанционный контроль филиалов , это вообще бред. Как же инвентаризации? Их тоже дистанционно проводить собираются? Нелёгкие времена пришли в ТНС Энерго. Сочувствую!
Leopol'd
2019-05-06 13:44:45
zanoza, это называется "халява кончилась". На работу общественный транспорт или такси. В командировку на служебной машине из автопарка. Не нравится, хочется дополнительного комфорта - своя машина.
zanoza
2019-05-06 15:57:47
Leopol'd, а была халява?
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