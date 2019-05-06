Политик и предприниматель Виталий Красулин, который в начале февраля возглавил компанию "ТНС энерго Карелия", рассказал, почему ввел на предприятии режим экономии.

Виталий Красулин, возглавивший компанию "ТНС энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии, дал "Столице на Онего" первое большое интервью в новой должности.

Управляющий директор рассказал, для чего ввел в компании режим экономии и почему наиболее важным считает сохранять баланс понимания между собственником и руководством республики.

- АО "ТНС Энерго Карелия" – это местная компания и крупный работодатель для жителей нашего региона, - рассказал Виталий Красулин. - У нас есть представительства во всех районах, более трехсот человек трудятся в компании. И, конечно же, в стабильной работе нашего предприятия заинтересованы не только собственники, но и работники, потребители, органы власти. Мы важны для всей республики.

Став управляющим директором, я поставил задачу сделать компанию максимально прозрачной. Люди должны знать, куда идут наши доходы – как наша организация внедряет программное обеспечение, позволяющее оптимизировать бизнес-процессы, улучшает качество обслуживания и т.д. И вторая задача – снижение расходов. Да, мы живем в режиме оптимизации. У нас на уровне руководства холдинга проходит масштабная ревизия бизнес-процессов, повышающая производительность труда. По своему опыту управления компаниями, а среди них были организации с разной финансовой стабильностью, могу сказать: если руководитель не использует новые технологии, не проводит оптимизаций несколько лет – это повод задуматься о его профессиональной компетенции.

Например, мы отказываемся от корпоративного транспорта для руководителей высшего звена. Я сам ни дня не ездил на служебной машине и ни разу не пользовался услугами водителя. Сейчас мы проводим ревизию корпоративного автопарка и будем продавать лишние автомобили. Уверен, что и замы вполне смогут добираться до работы самостоятельно и обходиться без служебных машин. Да и командировки частые никому не нужны. В наше время совсем не обязательно физическое присутствие руководителя в каких-то филиалах, достаточно всегда быть на связи – большинство вопросов решаются дистанционно.

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