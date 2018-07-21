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Новости. Общество
12:02, 21 Июля 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1892 году родился Сергей Шежемский (1892–1969), уроженец Олонца, краевед, преподаватель Кондопожской начальной школы (с 1918 г.), Сунской школы (1921– 1930), директор Кондопожской средней школы № 1 (1936–1958). Заслуженный учитель Карело-Финской ССР. Награжден орденом Ленина. Создатель Кондопожского краеведческого музея.

В 1948 году открыла двери восстановленная из руин гостиница "Северная" в Петрозаводске

В 1965 году на Онежском тракторном заводе был собран первый серийный трактор ТДТ-55

День в истории России и мира

В 1613 году в России венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович.

В 1711 году Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении.

В 1804 году в России принят первый цензурный устав.

В 1917 году главой российского правительства стал Александр Керенский.

В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны.

В этот день родились

В 356 году до н.э. – Александр Македонский, македонский царь, полководец.

В 1620 году – Жан Пикар, французский астроном.

В 1835 году – Дезире Арто, французская певица бельгийского происхождения.

В 1897 году – Василий Соколовский, советский военачальник, маршал Советского Союза.

В 1899 году – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

В 1910 году – Владимир Касатонов, советский военачальник, адмирал флота.

В 1910 году – Владимир Серов, советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.

В 1925 году – Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

В 1929 году – Петр Щербаков, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

В 1948 году – Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, драматург, актер.

В 1971 году – Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.

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