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Новости. Общество
13:06, 29 Июля 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1912 году родился Тимофей Артемьев (1912–1945), уроженец деревни Медвежья Гора Повенецкого уезда Олонецкой губернии (сейчас Медвежьегорск), участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. В городе Медвежьегорске его именем названа одна из улиц, установлена мемориальная доска его памяти.

С 29 по 31 июля в 1967 году в Петрозаводске проходил I-ый республиканский слет бывших партизан и подпольщиков Карелии.

День в истории России и мира

В 1696 году русские войска взяли турецкую крепость Азов

В 1836 в Париже на площади Звезды (сейчас Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка.

В 1914 году отменены VI летние Олимпийские игры.

В 1948 году открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).

В 1963 году состоялся первый полет самолета Ту-134.

В 1974 году в структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа "А" ("Альфа").

В 1981 году состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер.

В этот день родились

В 1817 году – Иван Айвазовский, русский живописец-маринист.

В 1883 году – Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.

В 1900 году – Филипп Голиков, советский военачальник, Маршал Советского Союза.

В 1905 году – Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино.

В 1915 году – Павел Кадочников, советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

В 1925 году – Микис Теодоракис, греческий композитор и политический деятель.

В 1926 году – Зиновий Корогодский, советский и российский театральный режиссер, педагог, Народный артист РСФСР.

В 1954 году – Игорь Крутой, советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России.

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