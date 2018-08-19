Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1952 году Петрозаводский пивоваренный завод выпустил первую партию своей продукции - "Жигулевское пиво".

В 1963 году постановлением Совета Министров КАССР было образовано Управление кинофикации при Совете Министров КАССР.

В 1992 году состоялось торжественное богослужение во вновь открытой Важеозерской пустыни женского монастыря.

День в истории России и мира

В 1839 году открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Здание строилось по проекту архитектора Александра Брюллова, ее созданием руководил выдающийся учёный-астроном Василий Струве.

В 1960 году советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Эксперимент суточного орбитального собак стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

В 1991 году в Москве произошла попытка государственного переворота. К лету кризисные тенденции социально-политической жизни Советского Союза периода поздней горбачевской перестройки обозначились с особой остротой. В этот день по радио и телевидению было передано "Заявление советского руководства" о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву – председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению.

В этот день родились

В 1746 году - официальная фаворитка французского короля Людовика XV Мари Жанна Дюбарри.

В 1883 году - французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия Габриэль Шанель.

В 1946 году - 42-й президент США, государственный и политический деятель Билл Клинтон.