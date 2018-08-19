Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:00, 19 Августа 2018

Люди и факты: Этот день в истории

По теме

Мошенники пытаются заработать, собирая деньги для Успенской церкви
19.08.18 14:02
Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей
19.08.18 13:32
Правительство отвергло идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
19.08.18 12:15
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1952 году Петрозаводский пивоваренный завод выпустил первую партию своей продукции - "Жигулевское пиво".

В 1963 году постановлением Совета Министров КАССР было образовано Управление кинофикации при Совете Министров КАССР.

В 1992 году состоялось торжественное богослужение во вновь открытой Важеозерской пустыни женского монастыря.

День в истории России и мира

В 1839 году открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Здание строилось по проекту архитектора Александра Брюллова, ее созданием руководил выдающийся учёный-астроном Василий Струве.

В 1960 году советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Эксперимент суточного орбитального собак стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

В 1991 году в Москве произошла попытка государственного переворота. К лету кризисные тенденции социально-политической жизни Советского Союза периода поздней горбачевской перестройки обозначились с особой остротой. В этот день по радио и телевидению было передано "Заявление советского руководства" о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву – председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению.

В этот день родились

В 1746 году - официальная фаворитка французского короля Людовика XV Мари Жанна Дюбарри.

В 1883 году - французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия Габриэль Шанель.

В 1946 году - 42-й президент США, государственный и политический деятель Билл Клинтон.

По теме

Мошенники пытаются заработать, собирая деньги для Успенской церкви
19.08.18 14:02
Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей
19.08.18 13:32
Правительство отвергло идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
19.08.18 12:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе" 2
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»