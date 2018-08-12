Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1954 году вышло постановление Совета министров КФССР о переводе преподавания всех предметов в 1-10 классах национальных школ республики с финского языка на русский язык обучения.

В 1958 году упразднён Куркиёкский район с передачей его территории в состав Сортавальского района и Ругозерский район с передачей его территории в состав Сегежского района КАССР (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР)

В 1984 году состоялся первый открытый чемпионат Карелии по марафонскому бегу.

В 1985 году на 30-м км дороги Суоярви-Сортавала открыт памятный знак воинам 65-й стрелковой дивизии, павшим в 1944 году в боях за освобождение Суоярвского района.

День в истории России и мира

В 1323 году заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией — "Ореховский мир".

В 1851 году американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку.

В 1865 году во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга.

В 1908 году начато производство новой модели автомобиля – "Форд-Т".

В 1981 году компания IBM выпустила первый персональный компьютер.

В 2000 году во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка "Курск".

В 2013 году на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб

В этот день родились

В 1681 году – Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь.

В 1831 году – Елена Блаватская, русская писательница, религиозный философ, основательница теософского общества.

В 1887 году – Эрвин Шредингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.

В 1904 году – Алексей Романов, российский Цесаревич и Великий Князь.

В 1907 году – Александр Столпер, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

В 1934 году – Олег Куваев, советский геолог, геофизик, писатель.

В 1944 году – Николай Калинин, советский дирижер, композитор, профессор, Народный артист РСФСР.