"Люди перестали верить телевизионному вранью и поддерживать власть"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.

"После принятия закона о повышении пенсионного возраста в сознании людей произошел сдвиг, - они перестали верить телевизионному вранью и поддерживать власть. Рейтинги президента и "Единой России рухнули. На выборах в регионах стала побеждать оппозиция. По опросам более половины населения хотят отставки правительства. В 2018 году в нашей стране началась новая политическая эпоха", - считает лидер карельского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ульянов.

В интервью "Столице на Онего" Евгений Ульянов подвел итоги 2018 года и поделился мнением, как будет развиваться политическая ситуация в России и Карелии.

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