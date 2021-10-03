Реклама

«Люди пишут о том, чем они зарабатывают на жизнь, что для них грибной и ягодный сезон»

Новости. Общество
15:03, 03 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Новости партнеров

Сельские активисты в Карелии выпускают газету для жителей старинных деревень.

«Ведлозерские окна» так называется небольшое печатное издание, которое выходит в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района, считающемся в Карелии одним из мест компактного проживания карелов. Газету выпускают сами местные жители, объединившиеся в общественный актив под аббревиатурой «СССР» – «Сохраним село своими руками».

«Столица на Онего» поговорила с главным редактором издания, ведлозерской активисткой Натальей Антоновой:

- Люди рассказывают, как в их деревне, например, отреставрировали часовенку, или как удалось построить спортивную площадку. Сейчас мы готовим к выпуску новый номер, в котором выйдет очень интересная заметка инспектора лесничества из Кинелахты, которая затронула тему лесных пожаров и работы лесной охраны. Люди пишут о том, чем они зарабатывают на жизнь, что для них грибной и ягодный сезон, и в этом номере мы хотим сделать коллаж на первой странице из снимков того, что жители собрали в лесу и на своих огородах. Поднимаем мы и проблему сохранения нашего озера Ведлозера.

Должна заметить, что у населения сегодня очень велико недоверие к власти. Но мы все равно стараемся найти какое-то положительное зерно, чтобы люди видели перспективу и видели, что-то хорошее, потому нельзя писать только о наших помойках и нашем нищем местном бюджете, который составляет в поселении всего 11 миллионов рублей, и большая часть которого уходит на зимнее содержание дорог.  

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Крюк
2021-10-03 18:20:52
Какой терпеливый у нас русский народ!?!
Другие бы уже давно поганой метлой сгребли бы...........
Русский
2021-10-03 15:38:14
Бабки в кинерме больше не вешают труселя на окна, чтобы у них кино не снимали ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»