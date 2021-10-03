Сельские активисты в Карелии выпускают газету для жителей старинных деревень.

«Ведлозерские окна» – так называется небольшое печатное издание, которое выходит в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района, считающемся в Карелии одним из мест компактного проживания карелов. Газету выпускают сами местные жители, объединившиеся в общественный актив под аббревиатурой «СССР» – «Сохраним село своими руками».

«Столица на Онего» поговорила с главным редактором издания, ведлозерской активисткой Натальей Антоновой:

- Люди рассказывают, как в их деревне, например, отреставрировали часовенку, или как удалось построить спортивную площадку. Сейчас мы готовим к выпуску новый номер, в котором выйдет очень интересная заметка инспектора лесничества из Кинелахты, которая затронула тему лесных пожаров и работы лесной охраны. Люди пишут о том, чем они зарабатывают на жизнь, что для них грибной и ягодный сезон, и в этом номере мы хотим сделать коллаж на первой странице из снимков того, что жители собрали в лесу и на своих огородах. Поднимаем мы и проблему сохранения нашего озера Ведлозера.

Должна заметить, что у населения сегодня очень велико недоверие к власти. Но мы все равно стараемся найти какое-то положительное зерно, чтобы люди видели перспективу и видели, что-то хорошее, потому нельзя писать только о наших помойках и нашем нищем местном бюджете, который составляет в поселении всего 11 миллионов рублей, и большая часть которого уходит на зимнее содержание дорог.

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