Люди в камуфляжах обезвредили "вооруженных преступников" на церковном празднике (ФОТО)

Празднование перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петрозаводске украсили люди в камуфляже со служебными собаками.

Прямо перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооруженных преступников, а местные казаки – как умеют пользоваться шашками. Фотографии необычного торжества представителей РПЦ очевидцы опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 сентября.

В местной епархии "Фонтанке" пояснили, что впервые в 2019 году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков.



© Игорь Ягупов / fontanka.ru



© Игорь Ягупов / fontanka.ru

"Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и все. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать", – пояснил помощник владыки, отец Константин.



© Игорь Ягупов / fontanka.ru

За умением обезвреживать человека с огнестрельным оружием и размахивать шашкой в том числе наблюдали дети, кадеты местных корпусов.



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru

"Для пользы духовно-патриотического воспитания молодежи, на благо Отечества и вящего прославления небесного покровителя города Петрозаводска была учреждена ежегодная именная стипендия в честь святого благоверного князя Александра Невского в размере пяти тысяч рублей из средств кафедрального собора г. Петрозаводска", – уточняет сайт карельской епархии.



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru



© Игорь Ягупов / fontanka.ru