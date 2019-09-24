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Новости. Общество
10:17, 24 Сентября 2019
фото: сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru

Люди в камуфляжах обезвредили "вооруженных преступников" на церковном празднике (ФОТО)

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Празднование перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петрозаводске украсили люди в камуфляже со служебными собаками.

Прямо перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооруженных преступников, а местные казаки – как умеют пользоваться шашками. Фотографии необычного торжества представителей РПЦ очевидцы опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 сентября.

В местной епархии "Фонтанке" пояснили, что впервые в 2019 году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков.


© Игорь Ягупов / fontanka.ru


© Игорь Ягупов / fontanka.ru

"Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и все. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать", – пояснил помощник владыки, отец Константин.


© Игорь Ягупов / fontanka.ru

За умением обезвреживать человека с огнестрельным оружием и размахивать шашкой в том числе наблюдали дети, кадеты местных корпусов.


сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru

"Для пользы духовно-патриотического воспитания молодежи, на благо Отечества и вящего прославления небесного покровителя города Петрозаводска была учреждена ежегодная именная стипендия в честь святого благоверного князя Александра Невского в размере пяти тысяч рублей из средств кафедрального собора г. Петрозаводска", – уточняет сайт карельской епархии.


сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru


сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru


© Игорь Ягупов / fontanka.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-24 11:24:33
В принципе эти развлекушки происходили на огороженной забором территории. Претензий нет.
Leopol'd
2019-09-24 11:20:32
Прихожане должны быть смиренны! Т.е. готовы ко всему, к казачьему погрому или к травле собаками. Чтобы не расслаблялись. ))
Изя
2019-09-24 11:04:14
Жуть полная , если уже руководители силовиков не понимают , как и где устраивают показуху , представляя своих бойцов в идиотском виде . От безделия и рак рыба (((((((((((( Или это как во Франции бойцы кардинала Решелье ((((((((((((((((
User
2019-09-24 10:49:07
Сказочное мракобесие!
mentor
2019-09-24 10:35:34
кошмар!
Гость
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