"Люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют, но это не получается"
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События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии, считает политолог Олег Реут.
"Последние реформаторские усилия республиканских властей пришлись на сентябрь 2017 года – была обновлена структура органов исполнительной власти региона. С тех пор, и это действительно кажется парадоксальным, о системных проблемах из месяца в месяц, из года в год говорят люди, являющиеся ключевыми лицами, принимающими решения в экономике. Но именно люди, принимавшие решение, в деталях знают, что их фактическое присутствие в экономике не способствует позитивным результатам.
Экономическая модернизация в Карелии не удаётся, потому что люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют. Но это не получается, - считает политолог Олег Реут. - С другой стороны, рядовые жители оказываются недовольны тем, какой тип модернизации пытаются реализовывать люди во власти. Они оказываются недовольны тем, что возможностей непосредственного влияния на поведение чиновников недостаточно".
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