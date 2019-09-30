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Новости. Политика
13:14, 30 Сентября 2019
фото: Правительство РК

"Люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют, но это не получается"

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События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии, считает политолог Олег Реут.

"Последние реформаторские усилия республиканских властей пришлись на сентябрь 2017 года – была обновлена структура органов исполнительной власти региона. С тех пор, и это действительно кажется парадоксальным, о системных проблемах из месяца в месяц, из года в год говорят люди, являющиеся ключевыми лицами, принимающими решения в экономике. Но именно люди, принимавшие решение, в деталях знают, что их фактическое присутствие в экономике не способствует позитивным результатам.

Экономическая модернизация в Карелии не удаётся, потому что люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют. Но это не получается, - считает политолог Олег Реут. - С другой стороны, рядовые жители оказываются недовольны тем, какой тип модернизации пытаются реализовывать люди во власти. Они оказываются недовольны тем, что возможностей непосредственного влияния на поведение чиновников недостаточно".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-09-30 13:50:38
Вывод-не получается, значит надо освободить место для тех у кого получится.
баян
2019-09-30 13:43:25
По проще можно было сказать? Не компетентные
однозначно
2019-09-30 13:30:53
Так и не объяснили. Политолог - это профессия, должность или звание ? Может господин Реут соизволит пояснить ?
кир
2019-09-30 13:36:31
однозначно, политолог, болтолог, проктолог - однокоренные слова.
кир
2019-09-30 13:28:51
Они никто и звать их никак, чтобы влиять на процесс управления.
У нас нет механизма принуждения к нормальной, интенсивной работе. Кроме строителей высотных домов, которые преступно растут как грибы-поганки в северном, тесном, маленьком городке П., никто более интенсивно и слаженно не работает, так маленький goo?
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