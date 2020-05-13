Полуобнаженная Лобода выложила в Сеть пикантное фото из ванной

Певица порадовала поклонников откровенными кадрами.

Светлана Лобода позировала в пикантном виде в ванной, пишет Cosmopolitan.

В плотном графике гастролей и съемок для артистки наступил непривычный перерыв. Светлана не стала отчаиваться и постаралась использовать это время с максимальной пользой.

В перерыве между играми и занятиями с детьми в своем подмосковном доме Лобода проводит ежедневные тренировки. Это позволило ей не только сохранить свою отличную форму, но и заметно улучшить ее.





"Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?", –поинтересовалась Лобода.

"Какой прессик", "Всем бы такую пользу на самоизоляции. Может, поделитесь своими секретами, какие там лапки варить нужно?", "Нельзя это всё изолировать", – написали фолловеры Лободы.