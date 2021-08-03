Лобовое столкновение автомобилей произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке в центре карельской столицы лоб в лоб столкнулись автомобили.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева четвертого августа, в 23-17. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник аварии двигался прямо.

От лобового столкновения машины развернуло на проезжей части. Судя по видео, авария произошла в момент смены сигналов светофора, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».