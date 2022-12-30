Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня в Беломорском районе Карелии на трассе «Кола».
Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы, который выезжал на место аварии.
В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в одном из автомобилей.
Причины аварии будут установлены в ходе проверки, которую проводит ГИБДД.
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