Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего мужа

Бывший возлюбленный певицы Арнольд Спиваковский ушел из жизни. Бизнесмену был 51 год.

Певица Лолита Милявская понесла тяжелую утрату, пишет Cosmopolitan. Исполнительница выложила на своей странице в Instagram фото мужчины на скутере.

"В моей жизни ты сыграл Главную роль. Ты… Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми… Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять…", – написала Лолита.



Instagram

Ранее певица рассказывала, что после ее тяжелого разрыва с Александром Цекало этот мужчина протянул ей руку помощи. Управлявший легендарной московской гостиницей "Пекин".

Арнольд Спиваковский в конце 90-х годов сыграл важную роль в жизни Лолиты Милявской. Он был ее гражданским мужем. Спиваковский лишь один раз сказал о своем бурном романе с Лолитой, назвав их историю "легендой о любви".