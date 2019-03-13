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Новости. Общество
19:10, 13 Марта 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего мужа

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Бывший возлюбленный певицы Арнольд Спиваковский ушел из жизни. Бизнесмену был 51 год.

Певица Лолита Милявская понесла тяжелую утрату, пишет Cosmopolitan. Исполнительница выложила на своей странице в Instagram фото мужчины на скутере.

"В моей жизни ты сыграл Главную роль. Ты… Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми… Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять…", – написала Лолита.


Instagram

Ранее певица рассказывала, что после ее тяжелого разрыва с Александром Цекало этот мужчина протянул ей руку помощи. Управлявший легендарной московской гостиницей "Пекин".

Арнольд Спиваковский в конце 90-х годов сыграл важную роль в жизни Лолиты Милявской. Он был ее гражданским мужем. Спиваковский лишь один раз сказал о своем бурном романе с Лолитой, назвав их историю "легендой о любви".

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