Лолита сообщила, когда уйдет со сцены

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Выступавшая в Екатеринбурге певица Лолита Милявская призналась своим фанатам, что скоро выйдет на пенсию.
Исполнительница сообщила, что по возвращении в столицу займется оформлением документов, нужных для получения пенсии, пишет uznayvse.
Сейчас Лолите 54 года. 55-летие она будет отмечать в ноябре. Певица пошутила, что после этого она отправится в десятилетний прощальный тур по миру.
Впрочем, даже в концертной программе звезды обыграно то, что скоро она формально станет пожилым человеком. Концерт Лолиты в Екатеринбурге открылся так – певица сидела на стуле и вязала.
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что ранее Лолита пообещала перевести свой гонорар за выступление 28 марта двум семьям, пострадавшим во время страшного пожара в Кемерово.
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