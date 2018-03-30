Лолита сообщила, когда уйдет со сцены

Выступавшая в Екатеринбурге певица Лолита Милявская призналась своим фанатам, что скоро выйдет на пенсию.

Исполнительница сообщила, что по возвращении в столицу займется оформлением документов, нужных для получения пенсии, пишет uznayvse.

Сейчас Лолите 54 года. 55-летие она будет отмечать в ноябре. Певица пошутила, что после этого она отправится в десятилетний прощальный тур по миру.

Впрочем, даже в концертной программе звезды обыграно то, что скоро она формально станет пожилым человеком. Концерт Лолиты в Екатеринбурге открылся так – певица сидела на стуле и вязала.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что ранее Лолита пообещала перевести свой гонорар за выступление 28 марта двум семьям, пострадавшим во время страшного пожара в Кемерово.