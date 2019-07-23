Лобода опубликовала "жаркие" фото с яхты

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Экс-солистка "ВИА Гры", как и многие звёзды, решила устроить себе летом роскошный отдых, не оставив в обиде фанатов.
Светлана поделилась снимками, где позирует на фоне водопада, стоя на яхте. Певица надела бежевый купальник, который гармонировал с её кожей, и принимала соблазнительные позы.
Лобода похвасталась не только прессом и длинными ногами, но и подтянутыми ягодицами, вскружив голову подписчикам. Помимо комментариев с комплиментами фанаты писали, что даже не заметили красивый фон на фото, сосредоточив всё свое внимание на формах артистки, пишет "Лайф".
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