Лосиха с прекрасным аппетитом попала в объектив камеры заповедника Карелии

Камера в заповеднике «Костомукшский» запечатлела, как лосиха хрумкает ветки.

В паблике заповедника «Костомукшский» камера наружного наблюдения запечатлела лосиху.

«Желаем и вам такого же прекрасного аппетита, как у этой лосихи. Только послушайте, как она с удовольствием что-то хрумкает», — написали сотрудники заповедника в комментарии к видео.