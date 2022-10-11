Лосиха с прекрасным аппетитом попала в объектив камеры заповедника Карелии

Камера в заповеднике «Костомукшский» запечатлела, как лосиха хрумкает ветки.
В паблике заповедника «Костомукшский» камера наружного наблюдения запечатлела лосиху.
«Желаем и вам такого же прекрасного аппетита, как у этой лосихи. Только послушайте, как она с удовольствием что-то хрумкает», — написали сотрудники заповедника в комментарии к видео.
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