Лососинка может подтопить центр Петрозаводска - опасаются специалисты

Специалисты ЕДДС Петрозаводска прогнозируют подтопление берегов Лососинки в районе стадионов «Юность» и «Спартак».

Морозная погода первой декады января стала причиной формирования шуги и льда на порожистых участках рек республики.



По данным на 10 января фактический уровень воды в реке Лососинка в Петрозаводске 105 сантиметров при неблагоприятной отметке в143 сантиметра.



При этом, сообщили в ЕДДС карельской столицы, уровень воды в этой реке ежесуточно повышается на 23 сантиметра. В ближайшие три дня возможен разлив воды в пойме Лососинки у «Юность» и «Спартак».



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в Сортавальском районе Карелии из-за дождя лед на Ладоге теряет свою прочность.