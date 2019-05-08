"ЛОТОС PLAZA": День Победы в сердцах поколений

День Победы – большой праздник для каждого из нас.

Этот светлый день хочется провести с близкими людьми, а еще, поделиться радостью со всеми вокруг: сохранить память о героях, пронести ее сквозь время и передать следующим поколениям. Чтобы объединить жителей Петрозаводска в этот знаменательный день, команда ТРК "ЛОТОС PLAZA" подготовила праздничные мероприятия!

9 Мая в 14.00 на площадке рядом с ТРК состоится большой праздник! По сложившейся традиции торжественная часть начнется с возложения цветов к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска. Каждый сможет почтить память героев и отдать дань уважения защитникам нашей Родины.

В 14.30 всех гостей приглашают на большой праздничный концерт. Вместе с артистами и сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Карелия, петрозаводчане окунутся в торжественную атмосферу Дня Победы: споют любимые песни военных лет, попробуют свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова, увидят элементы тренировок воспитанников кинологической службы и слаженную работу сотрудников МЧС в чрезвычайной ситуации. Во время праздничного мероприятия можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить горячего чая. Бесплатная полевая кухня накормит всех гостей!

Центральным событием праздника станет выступление чемпионов Северо-Запада по трюковому флайбордингу. Спортсмены поднимутся над водой на реактивных досках и покажут невероятно зрелищные трюки. Такое стоит увидеть своими глазами!

День Победы – праздник, который нас объединяет. Ждем вас 9 Мая у ТРК "ЛОТОС PLAZA": вспомним героев, которые подарили нам мирное небо над головой, и проведите этот день с любимыми и родными!

На правах рекламы