Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:00, 29 Марта 2018

"ЛОТОС PLAZA" устраивает модный показ 31 марта

По теме

ОНФ потребовал от МВД законсервировать здание на ул.Кирова в Петрозаводске
29.03.18 10:01
Жители поселка в Карелии сдают макулатуру, чтобы восстановить дом культуры и построить детскую площадку
29.03.18 09:56
В Карелии увеличилось число федеральных чиновников
29.03.18 09:48
Все новости
Загрузка...

Весна продолжает радовать жителей города интересными событиями. В конце марта команда "ЛОТОС PLAZA" устроит настоящее модное шоу!

Участницами дефиле станут не профессиональные модели, а прекрасные жительницы Петрозаводска! Их научат двигаться по подиуму и представлять наряды. Полученные умения девушки смогут продемонстрировать на шоу-дефиле, что сделает событие поистине уникальным: интересно увидеть новые коллекции одежды на реальных женщинах и понять, подойдет ли вам образ.

На показе карельские красавицы представят роскошные весенние наряды. Мы сможем увидеть самые актуальные тренды этого сезона, подсмотреть лучшие сочетания и обсудить понравившиеся модели с подругами или любимым. Кстати, все образы для участниц предоставили партнеры проекта – магазины ТРК "ЛОТОС PLAZA". Так что после дефиле вы с легкостью найдете понравившийся наряд.

Модели представят на подиуме стильные и актуальные образы, которые точно не оставят зрительниц равнодушными! 

Не станем раскрывать всех сюрпризов, скажем только, что раньше вы могли увидеть такое только по ТВ. Благодаря ТРК "ЛОТОС PLAZA" вы сможете наблюдать волшебство преображения своими глазами!

Приходите на гала-шоу 31 марта с 14-00 до 16-00 в ТРК "ЛОТОС PLAZA".

На правах рекламы

По теме

ОНФ потребовал от МВД законсервировать здание на ул.Кирова в Петрозаводске
29.03.18 10:01
Жители поселка в Карелии сдают макулатуру, чтобы восстановить дом культуры и построить детскую площадку
29.03.18 09:56
В Карелии увеличилось число федеральных чиновников
29.03.18 09:48
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 4
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 8
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

28.03.2018 10:31
Частная жизнь
"Пошла за счастьем…" 1
В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
26.03.2018 13:32
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
архив чтиво

Медиа

Акция скорби по погибшим в Кемерово. День второй
Новое
Сегодня 09:39
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»