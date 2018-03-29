"ЛОТОС PLAZA" устраивает модный показ 31 марта

Весна продолжает радовать жителей города интересными событиями. В конце марта команда "ЛОТОС PLAZA" устроит настоящее модное шоу!

Участницами дефиле станут не профессиональные модели, а прекрасные жительницы Петрозаводска! Их научат двигаться по подиуму и представлять наряды. Полученные умения девушки смогут продемонстрировать на шоу-дефиле, что сделает событие поистине уникальным: интересно увидеть новые коллекции одежды на реальных женщинах и понять, подойдет ли вам образ.

На показе карельские красавицы представят роскошные весенние наряды. Мы сможем увидеть самые актуальные тренды этого сезона, подсмотреть лучшие сочетания и обсудить понравившиеся модели с подругами или любимым. Кстати, все образы для участниц предоставили партнеры проекта – магазины ТРК "ЛОТОС PLAZA". Так что после дефиле вы с легкостью найдете понравившийся наряд.

Модели представят на подиуме стильные и актуальные образы, которые точно не оставят зрительниц равнодушными!

Не станем раскрывать всех сюрпризов, скажем только, что раньше вы могли увидеть такое только по ТВ. Благодаря ТРК "ЛОТОС PLAZA" вы сможете наблюдать волшебство преображения своими глазами!

Приходите на гала-шоу 31 марта с 14-00 до 16-00 в ТРК "ЛОТОС PLAZA".

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