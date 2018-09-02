ВИДЕО: У детского дома в Беломорске нашли полуживую собаку

Жительница Беломорска спасла собаку, от которой пытались избавиться жестокие люди.

В минувшую субботу, 1 сентября, вечером в паблике "Беломорск" появилось сообщение, что на улице Строителей, у дома №17, возле забора детского дома найдена ели живая собака.

"Собака в плачевном состоянии, не может ходить от истощения. Положили в вольер, накормили, напоили. Кто может оказать медицинскую и иную помощь, пишите в сообщения сообщества", - отмечается в записи паблика.

"Старая такая... совсем бедняга. За забором у наших сараев выла, мать думала птица. Ну, не выла, не скулила, не разберешь, целый день. Мать не выдержала, пошла смотреть - и вот нашла собаку, ее закопали живьем. Старенькая, изможденная и совсем без сил, есть ли предел человеческой жестокости?"