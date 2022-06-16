Лучи Победы озарят стелу воинской славы в Петрозаводске

Петрозаводск присоединится к патриотической акции «Лучи Победы», сообщили в администрации города.

В ночь с 23 на 24 июня, в 00 часов, небо над стелой «Город воинской славы» озарят лучи прожекторов.

Всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы» проводится в городах-героях, Городах воинской славы, Городах трудовой доблести в годовщину парада Победы с целью почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Великую Победу.



Так, 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад в ознаменование Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Тогда в знак скорби о павших защитниках Родины прожектора впервые осветили ночное небо над Москвой: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

Напомним, что 21 июня в 21.00 у стелы воинской славы юнармейцы зажгут огненную звезду в преддверии Дня памяти и скорби.