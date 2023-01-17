«Лучше хороший сосед, чем дальний родственник»: глава Карелии высказался об отношениях с Финляндией

Арест продукции Костомукшского ГОКа в Финляндии в прошлом году подорвал доверие властей и бизнеса Карелии к бывшим финским партнерам.

Об этом заявил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном развититю Костомукшского городского округа.

В прошлом году на территории Финляндии было арестовано 250 тысяч тонн продукции ГОКа на сумму 30 млн долларов.

«История потом будет разбираться, и давать оценки подобным действиям наших соседей. Наверное, мы этого никогда не забудем, это останется в нашей ментальности навсегда с точки зрения надежности. Как говорится, „лучше хороший сосед, чем дальний родственник“. Есть ощущение, что наши соседи об этом забыли», — сказал Парфенчиков.

По его словам, несмотря на санкционное давление, объем производства на комбинате в 2022 году превысил 90% по сравнению с 2021 годом, на предприятии была проведена масштабная модернизация производства.