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Лучшие кодеры страны сошлись в битве за цифровой прорыв в АПК

Новости. Общество
14:29, 19 Ноября 2021
фото: © Россельхозбанк

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Крупнейшее мероприятие по поиску идей для цифровизвации сельского хозяйства AgroCode Weekend проводится при поддержке Россельхозбанка - победителей ожидает призовой фонд в 2,2 млн рублей.

Ведущие российские и зарубежные эксперты АПК на конференции AgroCode Conf обсудят тенденции развития сельского хозяйства, расскажут о самых ярких кейсах в своей работе, оценят идеи новых стартапов и поделятся опытом применения современных технологий.

«В 2020 году объем российского рынка цифровых технологий в АПК оценивался в 360 млрд рублей. Мы ожидаем пятикратный рост к 2026 году. Мы как главный банк-проводник „цифры“ на сельские территории хотим, чтобы в отрасль входили прогрессивные идеи и квалифицированные специалисты. Именно поиску и открытию талантов посвящены мероприятия AgroCode Weekend. Мы получили заявки из 113 городов от Мурманска до Томска на участие в хакатоне. Уверена, что за лучшими идеями и их авторами выстроится очередь агропредпринимателей», — сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Команды-участники хакатона AgroCode Hack будут биться над двумя задачами: разработкой решения для измерения активности поросят при поддержке Центра искусственного интеллекта в сельском хозяйстве ИПУ РАН и над построением оптимизированного маршрута движения автономного трактора в поле при поддержке разработчика   инновационных решений для точного земледелия Trimble.

Мероприятие открылось в Москве конференцией по актуальным темам AgroTech и тремя конкурсами для программистов и разработчиков.

В Data Science-чемпионате студенты определяют потенциальные болезни коров по текстовому описанию признаков и симптомов в виртуальном помощнике «Ветеринарный бот» на платформе Россельхозбанка Своё Фермерство. 

В агрохакатоне по искусственному интеллекту командам нужно придумать систему мониторинга состояния растений (в том числе клубники), определения текущего состояния и формирование рекомендаций для дальнейшего роста. Критериями оценки станут: степень автоматизации, минимальное участие человека при эксплуатациях и обслуживании, минимальный расход энергии и видеоаналитика.

Также в рамках AgroCode Weekend пройдет награждение победителей первой всероссийской премии AgroCode Awards, которая выделяет отечественные компании и специалистов за создание ими самых эффективных и технологических решений в аграрной отрасли. Задача премии — собрать наиболее интересные и значимые достижения российского AgroTech-сектора, опираясь на экспертизу специалистов сельскохозяйственной отрасли.

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