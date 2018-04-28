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Новости. Общество
10:40, 28 Апреля 2018

Лучшие лаборанты "ПКС-Водоканал" показали свои знания на конкурсе "Дока-2018"

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В АО "ПКС-Водоканал" завершился конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа "Дока-2018".

Специалисты лаборатории водопроводных и канализационных очистных сооружений соревновались в два этапа: проверяли свои знания в общей химии, контроле качества воды. На практической части конкурса в этот раз лаборанты ВОСа определяли жесткость воды, а специалисты КОСа выявляли содержание в воде ионов аммония.

Ежегодный конкурс "Дока" - хорошая возможность улучшить свои профессиональные навыки, "Дока" мотивирует участников самосовершенствоваться, лаборанты с каждым годом показывают все лучшие результаты. В этом году первой среди лаборантов водопроводных сооружений стала Шешукова Светлана, в прошлом году она была второй, а второе место заняла Купцова Алевтина, в прошлом году ставшая третьей. На второе место поднялась специалист канализационных очистных сооружений Васюкова Юлия, в 2017 году занявшая третье место. По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Лучший лаборант водопроводных сооружений

  1. Шешукова Светлана
  2. Купцова Алевтина
  3. Кургачева Елена

Лучший лаборант канализационных сооружений

  1. Федулина Светлана
  2. Васюкова Юлия
  3. Бараусова Светлана

"Мы поздравляем всех призеров "Дока-2018", а победителям желаем удачи на всероссийском этапе конкурса. Участникам – новых побед, и пусть этот опыт участия в конкурсе обязательно способствует вашему профессиональному росту", - пишут в ПКС.

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