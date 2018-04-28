Лучшие лаборанты "ПКС-Водоканал" показали свои знания на конкурсе "Дока-2018"

В АО "ПКС-Водоканал" завершился конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа "Дока-2018".

Специалисты лаборатории водопроводных и канализационных очистных сооружений соревновались в два этапа: проверяли свои знания в общей химии, контроле качества воды. На практической части конкурса в этот раз лаборанты ВОСа определяли жесткость воды, а специалисты КОСа выявляли содержание в воде ионов аммония.

Ежегодный конкурс "Дока" - хорошая возможность улучшить свои профессиональные навыки, "Дока" мотивирует участников самосовершенствоваться, лаборанты с каждым годом показывают все лучшие результаты. В этом году первой среди лаборантов водопроводных сооружений стала Шешукова Светлана, в прошлом году она была второй, а второе место заняла Купцова Алевтина, в прошлом году ставшая третьей. На второе место поднялась специалист канализационных очистных сооружений Васюкова Юлия, в 2017 году занявшая третье место. По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Лучший лаборант водопроводных сооружений

Шешукова Светлана Купцова Алевтина Кургачева Елена

Лучший лаборант канализационных сооружений

Федулина Светлана Васюкова Юлия Бараусова Светлана

"Мы поздравляем всех призеров "Дока-2018", а победителям желаем удачи на всероссийском этапе конкурса. Участникам – новых побед, и пусть этот опыт участия в конкурсе обязательно способствует вашему профессиональному росту", - пишут в ПКС.

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